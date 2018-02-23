Каплин получает деньги для своей партии из нелегального игорного бизнеса, - расследование

Источником финансирования Каплина называют нелегальный игорный бизнес, через связи депутата Полтавского горсовета Сергея Мамояна.

"Его брат, Рустам Мамоян, уже в 28 лет получил должность прокурора Обуховского района Киевской области. Журналисты одного из украинских СМИ позже установили, что на столь "хлебную" должность Мамояна пристроил бывший прокурор области Николай Гардецкий. "В благодарность" за это Отец братьев Мамоян Чоло купил Гардецкому квартиру на Крещатике. Связи с прокуратурой семейство Мамоянов поддерживает и через некую Лилию Мамоян — начальницу Управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта киевской городской прокуратуры. Мужем этой дамы является брат Чоло Мамояна Артур", - отмечают журналисты.

Также отмечается, что Чоло Мамоян - владелец подпольных игорных салонов в Киеве, имеющий "непробиваемую крышу" в столичной прокуратуре. По их же свидетельствам, Мамоянов «крышует» заместитель первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, получивший эту должность при содействии Игоря Кононенко — еще одного покровителя Каплина.

С Кононенко Каплина связывает коррупционная схема по ежегодному разворовыванию 20 миллиардов гривен из Фонда социального страхования. Однако в этой схеме у Каплина лишь вспомогательная роль — основную играет его покровитель Игорь Кононенко. Последний, к слову, "унаследовал" эту схему от бывшего главы администрации Виктора Януковича — Сергея Левочкина. "Унаследовал" вместе с Каплина, которого именно Левочкин финансировал при создании партии. Тогда она еще не была "социал-демократической" и именовалась "Партией простых людей".

Источник: for-ua.com