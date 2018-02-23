Как осуществить подбор жилого дома среди десятков вариантов

Если выбор проводится не только на основании доступного бюджета, то необходимо обращать внимание на основные факторы, касающиеся расположения, коммуникаций, планировки, ремонта. Составленные ниже советы основаны на реальных отзывах жителей загородной недвижимости.

Выбор лучшего места для проживания

Продажа недвижимости от владельцев осуществляется часто по причине их переезда. Нередко это связано с неудобством проживания в конкретном доме, из-за чего от него стараются избавиться за короткое время. Удобное расположение недвижимости – это обширное понятие, которое может отличаться для каждого. Например, для ценителей природы понравится больше всего вариант около леса или на берегу реки с наименьшей плотностью близлежащих домов. Но для всех важным остается параметр транспортной доступности. При отсутствии автомобиля добираться до ближайшего города должно быть удобно. Комфортная удаленность от крупных населенных пунктов – это 3-7 километров. Если загородный дом расположен в 10-15-ти километрах, то общественным транспортом доехать до цивилизации будет проблематично. Если приобретение недвижимости осуществляется в пределах города, то эта проблема автоматически исключается. Например, купить однокомнатную квартиру в Одессе можно здесь.

Состояние коммуникаций и качество выполненного ремонта

Для проверки состояния газопровода, трубопровода, канализации и электричества достаточно провести поверхностный осмотр, уточнить время постройки систем, тип труб. Приобретение старого дома – это всегда риск, связанный с возможными проблемами с электричеством, водопроводом или канализацией. Коррозия за 30-40 лет повреждает системы, а замена труб обходится в четверть стоимости всего дома. Поэтому следует внимательно осматривать все коммуникации и остерегаться покупок домов старой постройки, даже если внешне и в интерьере они были полностью отреставрированы. Помимо этого осматривайте качество ремонта. При наличии сырости или грибка стоит отказаться от покупки, так как эти элементы сложно вывести.

Оптимальный формат современного дома заключается в наличии спален для каждого члена семьи. При выборе всегда учитывайте фактор оплаты коммунальных услуг – от этого зависит благосостояние семьи.

Источник: Агентство недвижимости Юго-Запад