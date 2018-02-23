Как мобильные игры повлияли на развитие индустрии?

Активное развитие и интеграция технологий превратили мобильный телефон или планшетный компьютер не просто в средство связи и инструмент для офисных программ. Почти любой цифровой гаджет может стать еще и инструментом для развлечений. Там, где развлечения, в авангарде всегда идут игры. Именно они сегодня чаще всего скачиваются пользователями мобильных устройств, и именно они диктуют, как будет развиваться индустрия развлечений в ближайшие годы.

Сразу поговорим о негативном влиянии. Учитывая то, что игры на смартфоне или планшете – это прибыльный бизнес для разработчиков, почти все приложения нацелены на монетизацию. Речь идет не только о разовых покупках на страницах магазинов, но и транзакциях внутри игр, приложениях вроде казино Вулкан https://vulkandeluxe2.net, прочих сервисах, где нужно делать депозиты. Все это приводит к тому, что нередко заядлые игроки со смартфоном в руках тратят пол месячной зарплаты в обмен на виртуальные развлечения.

Мобильные игры, на смартфоне или планшете, стали причиной большей вовлеченности аудитории в игровой процесс в целом. Все больше людей проводят все свободное время у экрана, подменяя приоритеты и отдавая предпочтение развлечениям в ущерб чему-то еще. Поэтому стоит поминать, когда игры могут навредить вашей работе, учебе, отношениям, когда их нужно отложить в сторону, оторвавшись от виртуального мира. Тратить деньги на мобильные игры, как Вулкан Удачи, моб. версия казино или покупки внутри вашей любимой многопользовательской игры, следует с четким понимаем того, сколько вы можете потратить без вреда для личного бюджета, чем рисковать не стоит и стоит ли тратить деньги вообще.

С появлением не стационарных гаджетов почти у каждого пользователя, заметно расширились возрастные рамки аудитории геймеров. Если раньше компьютерными играми увлекались преимущественно лица мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет, то сегодня средний возраст игрока вырос до 27 лет. В США и некоторых западных странах этот показатель еще выше – 32-34 года.

Играми стали увлекаться люди в возрасте старше 50 лет, а что касается детей, то около 90% всех юных пользователей мобильными устройствами от 2 до 7 лет вообще не запускают на мобильном устройстве ничего кроме игр.

Интересно, что мобильные игры привили геймерские привычки слабому полу. Согласно статистике, теперь девушки играют в игры лишь немногим реже парней – 40% всех игроков мобильных приложений относятся к прекрасному полу.