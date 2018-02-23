Илон Маск провел запуск первых интернет-спутников - ВИДЕО

Сообщается, что первые три модели спутников будут оборудованы интернет-спутниками и испанским радаром PAZ. Сотрудники компании будут тестировать способность планетарных платформ-сервером принимать сигнал с орбиты. Несмотря на высокую степень задержки и дорогостоящее оборудование для "поимки" сигнала из космоса, новый интернет Маска может стать прорывом с области безпроводной связи.

SpaceX не будут заново использовать первую ступень носителя после запуска.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Илон Маск провел запуск ракеты Falcon Heavy.