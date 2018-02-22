В Украине в четверг похолодает местами до минус 15

Погоду в странен будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса. Ожидается погода без существенных осадков, лишь в северных и местами западных областях ночью небольшой снег. На дорогах страны, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 1-6 градусов мороза.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег, который ближе к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза. Днем будет от 1 до 3 градуса мороза.

На западе Украины ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха опустится до минус 3-11 градусов. Днем будет от 0 до минус 6 градусов.

На севере страны сегодня ночью небольшой снег, днем без существенных осадков на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях столбики термометров опустятся до 8-15 градусов со знаком минус. Дневная температура воздуха составит 1-8 градусов мороза.

В центре Украины в четверг без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов, в Полтавской области 7-12 градусов мороза. Днем будет от 0 до минус 7 градусов.

На востоке страны без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 5-13 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит 1-6 холодных градусов.

На юге Украины синоптики также осадков не предвидят. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.

Народный прогноз: 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: На Никифора ночь темна - убегает зима - небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.