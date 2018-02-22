В туннелях Мексики нашли кладбище древних майя - ФОТО

Группа ученых из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили около 200 древних артефактов и останков внутри Сак-Актун – самой большой в мире подводной пещерной системы.
Об этом сообщает издание Science Alert.
Как выяснили специалисты, подземные полости пещеры майя использовали для жертвоприношений. Также в ходе исследований ныряльщики нашли кости людей и животных, возраст которых достигал не менее девяти тысяч лет. В частности, на дне лежали окаменелости существ, живших во времена последней ледниковой эпохи, в том числе гигантских ленивцев, медведей и гомфотерий.
По словам ученых, пещера была ловушкой для тех, кто в нее по неосторожности упал в нее: животные и люди не могли выбраться оттуда.
Кроме того, были найдены части керамической посуды, настенные гравюры и предметы религиозного поклонения.
"140 из почти 200 предметов принадлежали культуре майя", - отметили археологи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую пещеру, где когда-то хранились свитки Мертвого моря - древние манускрипты.