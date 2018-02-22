В Черновцах продавцов обязали разговаривать на государственном языке

Городской совет Черновцов обязал продавцов во всех сферах обслуживания использовать украинский язык. Об этом сообщается на сайте города.
Соответствующий проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы" приняли депутаты городского совета во время внеочередной сесси.
Документ обязует работников делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности разговаривать на государственном языке.
Кроме этого, по всему все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публикации, сообщения, рекламные объявления, любые другие формы аудио - и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг отныне будут только на украинском языке.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Украине с 2018 года русский язык в список предметов для прохождения внешнего независимого оценивания включатся не будет. Это связано с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысок.