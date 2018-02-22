В Черновцах продавцов обязали разговаривать на государственном языке

Соответствующий проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы" приняли депутаты городского совета во время внеочередной сесси.

Документ обязует работников делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности разговаривать на государственном языке.

Кроме этого, по всему все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публикации, сообщения, рекламные объявления, любые другие формы аудио - и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг отныне будут только на украинском языке.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Украине с 2018 года русский язык в список предметов для прохождения внешнего независимого оценивания включатся не будет. Это связано с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысок.