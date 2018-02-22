Украинских учителей обязали пройти курс повышения квалификации

Правительство подготовило специальный указ, который устанавливает определенные равные для всех учителей стандарты для ведения деятельности в начальной школе. Для этого не нужно будет ехать в Киев или областной центр. достаточно будет зарегистрироваться на сайте Минобразования и пройти онлайн-курс повышения квалификации.

В программе курса представлены видеоуроки, где для учителей спикерами подробно разьясняется стратегия обучения детей в начальной школе, а также новые и современные методики ведения уроков, руководства классом и суть и предназначение новых дисциплин. По окончанию курса учитель сможет получить сертификат, подтверждающий процесс переквалификации. Преподаватель сам сможет его распесатать в любой момент или хранить на электронном носителе информации.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Владимир Гройсман анонсировал повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тыс человек.