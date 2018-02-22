Украина улучшила свои позиции в Антикоррупционном рейтинге

Украина поднялась на одну ступень в рейтинге восприятия коррупции. Об этом написал в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.
По его словам, подобного результата удалось добиться благодаря переходу на прозрачную систему возвратов НДС. Министр также коротко очертил задачи, которые он поставил перед сотрудниками своего ведомства в этом году. В первую очередь - это создание Службы финансовых расследований и развитие электронных сервисов ГФС.
Во вторых - это продолжение разработки законопроектов, которые минимизируют вмешательство правоохранительных органов в экономическую деятельность честного бизнеса.
Третьим шагом станет перевод на электронную платформу административных услуг, которые на данный момент занимаются обслуживанием 90 процентов клиентов в Центрах обслуживания налогоплательщиков.
"Автоматизация процессов является важной составляющей борьбы с коррупцией", - резюмирует Данилюк.
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Данилюк подтвердил закрытие проекта ЕС по модернизации КПП на границе.