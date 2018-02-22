19:55 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина улучшила свои позиции в Антикоррупционном рейтинге

Украина поднялась на одну ступень в рейтинге восприятия коррупции. Об этом написал в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

Украина улучшила свои позиции в Антикоррупционном рейтинге

По его словам, подобного результата удалось добиться благодаря переходу на прозрачную систему возвратов НДС. Министр также коротко очертил задачи, которые он поставил перед сотрудниками своего ведомства в этом году. В первую очередь - это создание Службы финансовых расследований и развитие электронных сервисов ГФС. 

Во вторых - это продолжение разработки законопроектов, которые минимизируют вмешательство правоохранительных органов в экономическую деятельность честного бизнеса. 

Третьим шагом станет перевод на электронную платформу административных услуг, которые на данный момент занимаются обслуживанием 90 процентов клиентов в  Центрах обслуживания налогоплательщиков.

"Автоматизация процессов является важной составляющей борьбы с коррупцией", - резюмирует Данилюк.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Данилюк подтвердил закрытие проекта ЕС по модернизации КПП на границе.

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