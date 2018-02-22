02:00 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции – ВИДЕО

В рейтинге Transparency International Украина заняла 130 место из 180, который учитывал индекс восприятия коррупции за 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации.

Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции – ВИДЕО

Отмечается, что Украина получила 30 баллов из 100 возможных. Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году. Но в динамике результаты прошлого года ниже, чем в 2016 году.

Так, во всемирном рейтинге СРІ Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию, которая не улучшила свои позиции за прошедший год. Результаты других соседей и дальше выше, чем у Украины: Польша - 60, Словакия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за коррупцию в Государственной пограничной службе Украины уже уволены 742 человека.

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