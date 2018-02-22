Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции – ВИДЕО
В рейтинге Transparency International Украина заняла 130 место из 180, который учитывал индекс восприятия коррупции за 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации.
Отмечается, что Украина получила 30 баллов из 100 возможных. Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году. Но в динамике результаты прошлого года ниже, чем в 2016 году.
Так, во всемирном рейтинге СРІ Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию, которая не улучшила свои позиции за прошедший год. Результаты других соседей и дальше выше, чем у Украины: Польша - 60, Словакия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за коррупцию в Государственной пограничной службе Украины уже уволены 742 человека.