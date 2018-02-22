Шепелеву по одному из дел грозит до 15 лет лишения свободы

Именно такое наказание будет требовать для подозреваемого прокуратура. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Артем Щербак.

По его словам, санкция статьи 115, под которую попадает совершенное Шепелевым преступление, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

На данным этапе прокуратура будет просить избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, - пояснил Щербак.

В свою очередь, спикер Оболонского районного суда Ирина Звинаренко сообщила, что после задержания Шепелева дело рассматривается с самого начала. В связи с тем, что обвиняемый находился в розыске, было открыто специальное производство.

Это было заочное рассмотрение дела, которое проходило без участия обвиняемого. Но в связи с задержанием Шепелева на позапрошлой неделе, Уголовный кодекс Украины требует начать рассмотрение дела с начала с участием обвиняемого. Поэтому дело перешло в обычный режим рассмотрения, - пояснила Звинаренко, добавив, что рассмотрение производства находится на стадии формирования состава присяжных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд сегодня перенес рассмотрение дела Шепелева на два часа дня 28 февраля.