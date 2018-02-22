14:53 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187100:nastya

Польша намерена открыть новый железнодорожный маршрут в Украину

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик анонсировал открытие нового пограничного комбинированного - авто и ж/д перехода Мальховице-Нижанковичи на границе с Украиной.

Польша намерена открыть новый железнодорожный маршрут в Украину

Об этом сообщает издание Rynek Kolejowy.

Отмечается, что польское ведомство планирует направить 40 млн злотых, около 320 млн грн, на реконструкцию железнодорожной ветки Перемышль-Мальховице.

Однако, точных сроков для выделения средств и начала работ чиновник не назвал.

Известно, что для Польши восстановление маршрута Перемышль-Хырив-Загуж имеет практическое значение, поскольку транзит через территорию Украины сократит путь из Перемышля в Загуж.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столичный троллейбусный маршрут № 7 будет курсировать до станции метро "Площадь Льва Толстого". Это необходимо для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, а также в рамках реализации рекомендаций экспертов Всемирного банка.

Поделиться
Читайте также:
 
"АТБ-маркет" опасается рейдерских атак - ВИДЕО В ЛНР снова не работает мобильная связь Vodafone - ФОТО В Черновцах продавцов обязали разговаривать на государственном языке В Москве задержали Алексея Навального
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив