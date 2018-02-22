Польша намерена открыть новый железнодорожный маршрут в Украину

Об этом сообщает издание Rynek Kolejowy.

Отмечается, что польское ведомство планирует направить 40 млн злотых, около 320 млн грн, на реконструкцию железнодорожной ветки Перемышль-Мальховице.

Однако, точных сроков для выделения средств и начала работ чиновник не назвал.

Известно, что для Польши восстановление маршрута Перемышль-Хырив-Загуж имеет практическое значение, поскольку транзит через территорию Украины сократит путь из Перемышля в Загуж.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столичный троллейбусный маршрут № 7 будет курсировать до станции метро "Площадь Льва Толстого". Это необходимо для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, а также в рамках реализации рекомендаций экспертов Всемирного банка.