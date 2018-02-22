Оболонский суд отказался повторно допрашивать Порошенко

Адвокаты сегодня вновь заявили ходатайство о повторном допросе, пояснил, что согласно Уголовному процессуальному кодексу, свидетель может быть допрошен повторно. Стороне защиты не была предоставлена ​​возможность в разумные временные рамки допросить этого свидетеля.

Просим суд допросить свидетеля Порошенко Петра Алексеевича повторно. У нас есть много вопросов и многим их интересно услышать, - заявил адвокаты.

При этом прокуроры посчитали ходатайство не обосновано, заявил, что у стороны защиты были все возможности вчера задать вопрос, но они этим не воспользовалась.

Вместе с тем суд, посовещавшись на месте, постановил в удовлетворении ходатайства стороны защиты в повторном допросе отказать, пояснив, что в среду стороне защиты была предоставлена ​​возможность допросить свидетеля, но защита этим почему-то не воспользовалась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киеве удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о допросе Петра Порошенко по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции.

Как заявил в среду, 20 февраля, на заседании председательствующий судья Владислав Девятко, заслушав участников судебного производства коллегия судей установила, что судебное разбирательство может осуществляться в режиме видеоконференции.