12:54 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест направил в Донецк более 300 тонн гуманитарки

Миссия Международного комитета Красного Креста направила на временно неподконтрольные Киеву территории Донецкой области очередную партию гуманитарной помощи.

Красный Крест направил в Донецк более 300 тонн гуманитарки

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что через контрольно-пропускной пункт Новотроицкое на Донбассе в Донецк проследовали 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов.

Также транспортные средства перевозили строительные материалы и технику для водоснабжения от благотворительной организации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности. Поэтому принимать участие в миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе страна не может.

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