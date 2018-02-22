Красный Крест направил в Донецк более 300 тонн гуманитарки

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что через контрольно-пропускной пункт Новотроицкое на Донбассе в Донецк проследовали 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов.

Также транспортные средства перевозили строительные материалы и технику для водоснабжения от благотворительной организации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности. Поэтому принимать участие в миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе страна не может.