Из России в машинах "гумконвоя" прибыли 200 российских офицеров

Они приехали в машинах колонны так называемого "гуманитарного конвоя". Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, кремлевские кураторы сегодня отправили необычный "гуманитарный груз", чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями.

По информации разведки штаба, это, вероятнее всего, представители регулярных воинских формирований страны-агрессора, которых разместили на полигоне "Восточный", вблизи населенного пункта Мануйловка на временно оккупированной территории Донецкой области.

Очевидно, что после "акклиматизации" они заменят других военных преступников, которые на ротационной основе находятся на должностях в так называемых соединениях и воинских частях НЗФ, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Донбасс отправлен очередной российский так называемый " гуманитарный конвой". В четверг утром, 22 февраля, 74-я по счету колонна отправилась на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Автомобили везут более 430 тонн грузов.