17:52 22.02.2018 | Общество | Новости
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Европейцы продолжают выезжать из Великобритании

Великобританию продолжают покидать поклонники евроинтеграции. Об этом свидетельствуют данные офиса национальной статистики Великобритании.

Европейцы продолжают выезжать из Великобритании

Сообщается, что количество тех, кто желает проживать в стране сократилось на 130 тыс человек, что спровоцировал процесс Brexit. При этом количество приезжих увеличилось на 220 тыс человек, это в основном мигранты из Франции и Германии, которые не смогли получить временное убежище.

В результате разница между приезжими и теми, кто уехал превысила показатели 2016 года на 90 тыс. Сами же британцы все чаще самостоятельно покидают страну, а вот постоянный прирост населения страны увеличился в 2017 году как никогда ранее - более 280 тыс европейцев прибыло в Британию, что дает чистый прирост приезжего населения в 200 тыс человек.

Правительство страны сильно обеспокоено ситуация с рождаемостью внутри страны среди британской молодежи, которая все чаще выбирает поздние браки. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", из-за Brexit экономика Великобритании потеряет 348 миллиардов долларов.

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