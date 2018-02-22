12:41 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Допрос свидетелей по делу Януковича продолжится 28 февраля

Рассмотрения дел о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева продолжится 28 февраля 2018 года.

Допрос свидетелей по делу Януковича продолжится 28 февраля

Об этом в зале суда сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд постановил принять все меры для обеспечения допроса установленных судом свидетелей стороны защиты. Отмечается, что 28 февраля в Оболонский суд прибудет свидетель Щеголев Александр, а на 1 марта запланированы свидетели Кожара и Чертков.

Таким образом допрос перенесен на 10 часов утра 28 февраля.

Известно, что во время президентства Януковича Александр Щеголев занимал должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Леонид Кожара возглавлял Министерство иностранных дел Украины, а Юрий Чертков - экс-депутат-регионал. О

Добавим, из более чем 160 свидетелей защиты суд удовлетворил лишь 16 человек. Со стороны ГПУ было удовлетворено и уже заслушано 44 человека.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что самоустранение Януковича стало причиной принятия Радой решения о возложении обязанностей президента на Турчинова.

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