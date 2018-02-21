Женщина пыталась вывезти из Украины крупную партию лекарств - ФОТО

Женщина пытался провести через границу 172 упаковки медицинских препаратов "Мукосат-Белмед" и "Есенцикапс" на сумму более 36 тысяч гривен. Как сообщает Государственная служба пограничной служба, лекарства были найдены во время оформления дизель-поезда "Хотислав - Ковель" по предварительно предоставленной информации оперативных сотрудников Северного регионального управления Госпогранслужбы.

Жительница Нововолынска везла товар в чемодане. Теперь на гражданку Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил, а препараты белорусского производства изъяты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники ГФС заметили в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области более 70 орденов и медалей второй мировой войны. Все награды были обнаружены в протезах ног пассажира автомобиля. По результатам проверки в протезах его обеих ног нарушителя было найдено 10 орденов и 63 медали времен второй мировой войны.