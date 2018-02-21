В зоне проведения АТО погибла девушка-медик - ФОТО

Как отмечается, девушка скончалась, когда предоставляла медицинскую помощь гражданским. Впоследствии стало известно, что медсестре было 23 года, и у нее остался маленький ребенок.

Кроме того, во время обстрела был ранен еще однин военнослужащий.

"Мы обещаем, что путинские отбросы заплатят за это максимальную цену. Убивать женщин и мирных жителей — это все, на что способны проклятые русские оккупанты", — заявили военные.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля 2018 года, подписал закон о реинтеграции Донбасса.