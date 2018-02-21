В Пхенчхане неподалеку арены Олимпийских игр открыли фестиваль ледяных скульптур

Множество туристов спешат не только на просмотр соревнований, а и полюбоваться прелестями из льда. Ежедневно десятки ледяных скульптур приходят посмотреть около пяти тысяч посетителей.

Ведь до завершения Олимпийских игр в Пхенчхане осталось всего 5 дней, поэтому у жителей и гостей Олимпиады очень мало времени чтобы насладится этими красотами.

Известно, что каждая конструкция в парке весит около 10 тонн. Их размеры и четкость линий не оставляют никого равнодушными, все они сложены из заледенелых блоков по 400 кг.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ведущий американской радиостанции KNBR Патрик Коннор лишился своей должности после неудачного комментария в сторону южнокорейской спортсменки. Мужчина, находясь по ту стороны экрана, назвал несовершеннолетнюю олимпийскую чемпионку Хлои Ким "чертовски привлекательной" и "горячей крошкой".