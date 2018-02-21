11:59 21.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре полицейский спас женщину от суицида – ФОТО

Патрульный Днепровской полиции уговорил женщину, которая сидела на крае железной арки, не прыгать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Днепре полицейский спас женщину от суицида – ФОТО

По словам правоохранителей, стражи порядка случайно заметили женщину, которая сидела на самом верху арки моста. Один из правоохранителей проявил смелость и полез прямо к ней, пока его напарник вызывал скорую.

Более полчаса патрульный Денис Махнач общался с женщиной на высоте.

К счастью, патрульному удалось убедить женщину спуститься вниз. Далее она добровольно поехала с полицейскими в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Помощь скорой и спасателей не понадобилась.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области полиция ликвидировала замаскированный под овечью ферму завод. В нем изготавливали фальсифицированный спирт.

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