В Днепре полицейский спас женщину от суицида – ФОТО

Патрульный Днепровской полиции уговорил женщину, которая сидела на крае железной арки, не прыгать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам правоохранителей, стражи порядка случайно заметили женщину, которая сидела на самом верху арки моста. Один из правоохранителей проявил смелость и полез прямо к ней, пока его напарник вызывал скорую.
Более полчаса патрульный Денис Махнач общался с женщиной на высоте.
К счастью, патрульному удалось убедить женщину спуститься вниз. Далее она добровольно поехала с полицейскими в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Помощь скорой и спасателей не понадобилась.
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