В Днепре полицейский спас женщину от суицида – ФОТО

По словам правоохранителей, стражи порядка случайно заметили женщину, которая сидела на самом верху арки моста. Один из правоохранителей проявил смелость и полез прямо к ней, пока его напарник вызывал скорую.

Более полчаса патрульный Денис Махнач общался с женщиной на высоте.

К счастью, патрульному удалось убедить женщину спуститься вниз. Далее она добровольно поехала с полицейскими в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Помощь скорой и спасателей не понадобилась.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области полиция ликвидировала замаскированный под овечью ферму завод. В нем изготавливали фальсифицированный спирт.