В Чехии в феврале от гриппа умерло уже более 30 человек

Речь идет преимущественно о лицах из так называемой группы риска - старше 65 лет, а также больных диабетом, сердечными заболеваниями или ожирением. Такие данные во вторник, 20 февраля, представил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Габриэла Штипанова.

По ее словам, в конце прошлого месяца в страны на 100 тысяч жителей было зафиксировано 1944 больных гриппом. При этом в 2017 году в стране было зафиксировано 144 смерти связаны с осложнениями после гриппа.

Смертность, связанная с гриппом и сопутствующей пневмонией, в 435 раз чаще у больных с проблемами сердца и легких, в 240 раз у пациентов с диабетом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в 52 раза у пациентов с сердечной недостаточностью.

По данным пресс-секретаря Министерства здравоохранения, только 6% чехов вакцинируют от гриппа. В случае пожилых людей этот показатель составляет 20-30%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Мариуполь Донецкой области с сегодняшнего дня, понедельника, 19 февраля, приостанавливается образовательный процесс во всех школах.

Такое решение было принято для недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.