Суд отменил арест бизнесмена Дыминского

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката бизнесмена. Как написал в среду, 21 февраля, защитник Николай Лысый, суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и принял новое постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Также адвокат бизнесмена отметил, что апелляционной инстанцией признаны необоснованными закрытие уголовного дела и отмена подозрения охранника бизнесмена Андрей Борщ, который заявил, что это именно он управлял автомобилем во время ДТП. Материалы дела возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования, - заверил адвокат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа собственника футбольного клуба "Карпаты" бизнесмена Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла на месте происшествия. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский.

В то же время один из его охранников Андрей Борщ сообщил полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП. Он был взят под стражу по решению суда.