Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года

Администрация Государственной пограничной службы считает данное решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины. Об этом говорится в ответе первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка на запрос адвокатов Саакашвили.

При этом в ГПСУ заверили, что 12 февраля была осуществлена "реадмиссия Саакашвили по стандартной процедуре", поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Вместе с тем защита Саакашвили заявила, что считает данное решение незаконным и намерена его обжаловать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".