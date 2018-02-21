Под Киевом полиция обнаружила подземный спиртзавод - ФОТО

В нем изготавливали фальсифицированный спирт. Как сообщила во вторник, 20 февраля, пресс-служба Государственной фискальной службы, подпольный завод обнаружили на территории села Малые Ерчики Сквирского района сотрудники налоговой милиции.

При этом производственные мощности были расположены под землей на глубине до пяти этажей. Правоохранители изъяли 15 тысяч литров изготовленного на этом заводе фальсификата и оборудования общей ориентировочной стоимостью 6,4 миллионов гривен.

Вместе с тем, по мнению специалистов, на таком оборудовании невозможно достичь полной очистки денатурированного спирта. Однако дельны на заводе изготавливали от семи до 15 тонн спирта на сутки. Это от 14 до 30 тысяч условных бутылок водки, - пояснили в ГФС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Управления СБ Украины в Одесской области изъяли из незаконного оборота партию контрабандного спирта. Правоохранители остановили для проверки грузовой автомобиль в районе поселка Любашевка. Там было обнаружено двадцать пять бочек с пятью с половиной тысячами литров спирта без соответствующих документов. Стоимость изъятой продукции, по предварительной оценке, составляет почти 200 тысяч гривен.