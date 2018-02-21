Печерский суд закрыл дело бывшего министра финансов Колобова

Дело закрыто в связи с истечением сроков давности. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и освободил от уголовной ответственности бывшего миснистра.

Как сообщают журналисты из зала суда, такое решение принял судья Владимир Карабань.

По его словам, постановление вступает в законную силу в течение семи дней с момента его принятия, если не будет подана апелляция. Судья также сообщил, что ходатайство было подано заместителем начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины Алексей Кувшинов. Он представлял Генпрокуратуру в суде, однако от комментариев отказался.

Сам Колобов участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне. В Киеве в суде обвиняемого представляла адвокат Юлия Степаненко.

Напомним, Колобов был министром финансов в период 28 февраля 2012 - 27 февраля 2014 года. Он подозревался в растрате 220 миллионов гривен, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения.

Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия в начале марта 2015 года.

В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием экс-министром финансов Украины Колобовым, который находится в Испании.

В октябре того же года заместитель генерального прокурора Евгений Енин рассказал, что Колобов, который был задержан в Испании в марте 2015 года, имеет вид на жительство в этой стране.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Испанский суд отказал украинской власти в экстрадиции в страну бывшего министра финансо Юрия Колобова.