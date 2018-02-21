Луценко передал дело Лукаш в НАБУ, - Горбатюк

Документ подписан еще 15 февраля. Сегодня дело уже находится там. Об этом в среду,21 февраля, рассказал директор департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Он также отметил, что 20 ноября НАБУ утратило право осуществлять расследование и дело было возращено в Департамент спецрасследований в связи с восстановлением полномочий следователей прокуратуры. Вместе с тем, по словам Горбатюка, дело так и не было направлено в суд.

Напомним, Европейский союз может исключить из санкционного списка Елену Лукаш и Сергея Клюева.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, которые были наложены на украинского депутата Сергея Клюева в марте 2017 года. Согласно постановлению суда, санкции могут оставаться в силе до истечения срока обжалования, который составляет более двух месяцев. Также Совет ЕС проверит обоснованность того, что Клюев попал в санкционный список и что он действительно подпадает под критерии лиц, на которых накладываются такие санкции.