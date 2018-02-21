Допрос Порошенко пройдет дистанционно

Как заявил в среду, 20 февраля, на заседании председательствующий судья Владислав Девятко, заслушав участников судебного производства коллегия судей установила, что судебное разбирательство может осуществляться в режиме видеоконференции.

Суд решил ходатайство прокурора удовлетворить и поручить Администрации президента организовать проведение допроса Петра Порошенко в 14 часов, - пояснил судья. После оглашения решения в судебном заседаний был объявлен перерыв на 15 минут.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко пояснил, что на сегодня у Порошенко запланирован ряд телефонных переговоров и попросил суд о возможности делать перерывы в допросе Порошенко для его участия в указанных переговорах.

При этом сторона защиты Януковича в очередной раз заявила о необходимости перенести заседание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 21 января, охрану Оболонского районного суда города Киева и прилегающей к нему территории существенно усилили. Дополнительные меры безопасности были принято в связи с ожиданием прибытия в суд, который продолжит рассмотрение дела о государственной измене Януковича, президента Украины Петр Порошенко.