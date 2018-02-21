03:00 21.02.2018 | Общество | Новости
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Чехия построит спутниковый центр для военной разведки и НАТО

В Чехии создают спутниковый центр для национальной военной разведки и НАТО. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Чехия построит спутниковый центр для военной разведки и НАТО

Отмечается, что свою работу проект начнет первого июля 2018 года.

Центр, который будет финансироваться из бюджета Минобороны страны, займется сбором и обработкой изображений со спутников для вооруженных сил Чехии и НАТО. Система позволит оперативно собирать всю необходимую информацию также и для спасателей при ликвидации последствий наводнений и пожаров.

По словам директора военной разведки Яна Бероуна, чешский спутниковый центр создается для выполнения обязательств перед НАТО.

В рамках НАТО центр должен начать выполнять задачи к концу 2019 года. Планируется, что будут подбирать специалистов и проводить соответствующие тесты.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что интенсивное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) усилит НАТО, но не станет его конкурентом.

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