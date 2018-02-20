22:56 20.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За год украинцев стало меньше на 200 тысяч человек

Население Украины за 2017 год сократилось почти на 200 тысяч человек.

За год украинцев стало меньше на 200 тысяч человек

По состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывается 42,38 миллионов граждан. Такие данные во вторник, 20 февраля, опубликовала на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, в ведомстве подсчитали, что за прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198, 1 тысяч человек.

При этом, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших - 63 живорожденные.

Напомним, Украине прогнозируют снижение численности населения до 36,42 миллионов человек к 2050 году.

Как сообщал УРА-Информ, за 11 месяцев прошедшего года численность населения Украины уменьшилась до 42 403 000 человек. При этом число умерших продолжает превышать количество рожденных.

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