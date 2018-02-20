За год украинцев стало меньше на 200 тысяч человек

По состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывается 42,38 миллионов граждан. Такие данные во вторник, 20 февраля, опубликовала на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, в ведомстве подсчитали, что за прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198, 1 тысяч человек.

При этом, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших - 63 живорожденные.

Напомним, Украине прогнозируют снижение численности населения до 36,42 миллионов человек к 2050 году.

Как сообщал УРА-Информ, за 11 месяцев прошедшего года численность населения Украины уменьшилась до 42 403 000 человек. При этом число умерших продолжает превышать количество рожденных.