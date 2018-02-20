Впервые перед Львовской ратушей вывесили флаг ОУН-УПА - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

Как отмечается, в памятные дни города власти города призвали использовать красно-черный флаг и другую национально-патриотическую символику. Поэтому, депутаты горсовета считают, что красно-черный флаг следует использовать параллельно с государственным сине-желтым и вывешивать на всех админзданиях.

В результате на фасаде Ратуши вывесили тематический баннер с изображением Героев Небесной Сотни и словами блаженнейшего Любомира Гузара "Голодного можно купить, а свободного только убить".

Стоит добавить, что некоторые ветераны УПА и ОУН осудили такие инициативы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 20 февраля, Украина вспоминает погибших героев Небесной Сотни.