16:10 20.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Впервые перед Львовской ратушей вывесили флаг ОУН-УПА - ФОТО

Во вторник, 20 февраля, ко Дню чествования памяти Героев Небесной Сотни на флагштоке перед Львовским горсоветом вывесили красно-черный флаг. 

Впервые перед Львовской ратушей вывесили флаг ОУН-УПА - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

Как отмечается, в памятные дни города власти города призвали использовать красно-черный флаг и другую национально-патриотическую символику. Поэтому, депутаты горсовета считают, что красно-черный флаг следует использовать параллельно с государственным сине-желтым и вывешивать на всех админзданиях.  

В результате на фасаде Ратуши вывесили тематический баннер с изображением Героев Небесной Сотни и словами блаженнейшего Любомира Гузара "Голодного можно купить, а свободного только убить".

Стоит добавить, что некоторые ветераны УПА и ОУН осудили такие инициативы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 20 февраля, Украина вспоминает погибших героев Небесной Сотни.

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