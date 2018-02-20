В Жованке после обстрела боевиков сгорел дом

При этом они намеренно целились по жилым домам. В результате таких действий в поселке Жованка сгорел жилой дом.

К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, вначале жители поселка пытались потушить пожар самостоятельно до приезда спасателей. Они работали под пулями, прячась под фундамент, но спасти дом не смогли, – написал глава администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 февраля подразделения сепаратистов 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погиб один военнослужащий, четверо ранены.