13:57 20.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинка против воли стала лицом конкурса красоты в России

Победительница конкурса Мини-мисс мира-2015 Дарья Журбенко из Винницкой области оказалась на рекламных материалах одной из российских компаний.  Об этом сообщает сайт города Винницы.

Украинка против воли стала лицом конкурса красоты в России

Отмечается, что компания без согласия маленькой модели и ее родителей выставила снимок украинки для собственных афиш.

Родители заметили снимок дочери случайно, после чего обратились к организаторам российского конкурса с целью получить объяснения. Так, на звонки в компании не ответили, однако переписка между сторонами все же состоялось. Стало известно, что фотографию с украинской моделью предоставила одна из агентств.

При этом, родители девочки утверждают, что ни в одном из российских модельных агентств они дочь не регистрировали.

Они также отметили, что на оригинальном снимке была надпись на украинском языке, однако для российского конкурса ее заменили на англоязычную. Так, родители юной модели будут отстаивать свои права через суд.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Никита Алексеев будет представлять Белоруссию на Евровидении-2018. По результатам отборочного тура, Алексеев опередил своих преследователей благодаря телевизионному и телефонному голосованию.

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