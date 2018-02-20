14:50 20.02.2018 | Общество | Новости
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Трампа признали худшим президентом за всю историю США

Глава американского государства Дональд Трамп оказался самим худшим руководителем за всю историю страны

Трампа признали худшим президентом за всю историю США

Об этом свидетельствуют данные рейтинга по итогам опроса 170 экспертов Американской политологической ассоциации, представленного изданием The New York Times.

Отметим, что эксперты дали нынешнему главе Белого Дома всего 12 баллов из 100 возможных. В связи с этим Дональд Трамп оказался наихудшим президентом всех времен. Сейчас он находится на 44 позиции в рейтинге президентов Соединенных Штатов.

При этом же предшественник Трампа – Барак Обама – попал в десятку лучших президентов США, закрепившись на восьмой строчке. А вот возглавил же рейтинг традиционно Авраам Линкольн, за ним – Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Лучшими президентами были названы (первая пятерка рейтинга): Авраам Линкольн (1861-1865), Джордж Вашингтон (первый президент США, 1789-1797), Франклин Рузвельт (1933-1945), Теодор Рузвельт (1901-1909) и Томас Джефферсон (1801-1809).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американцы просят Трампа ужесточить контроль за владельцами оружия.

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