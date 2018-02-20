12:56 20.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто стал проект-победителем мемориала Героев Небесной сотни

В рамках проекта создания мемориала Героев Небесной сотни, конкурсная комиссия определила двоих финалистов и победителя проекта будущего. Об этом заявил председатель конкурсной комиссии Матиас Зауэрбрух в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Стало известно, кто стал проект-победителем мемориала Героев Небесной сотни

По словам члена комиссии, проект-победитель был разработан во Львове архитекторами Ириной Волынец и Марией Поцык. Жюри единогласно проголосовали именно за этот проект.

В свою очередь президент страны добавил, что очень символическая победа украинского проекта, это показывает окончательный разрыв с советским прошлым.

"Этим Мемориалом, этим Музеем мы окончательно отойти от Советского Союза, от советских традиций", -сказал Порошенко.

Известно, что мемориал будет вмещать в себя вымощенную аллею, арочную стену, холмы и парк. Отмечается, что это будет исключительно пешеходная зона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко принимал участие в открытии выставке посвященной Героям Небесной Сотни. По случаю выставки президент выступил с трогательной речью, где он вспомнил Валерия Брезденюка, который владел уникальной технологией рисования на воде и стал финалистом конкурса "Украина имеет таланты".

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