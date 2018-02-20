Словакия запустит поезд до Ужгорода

По его словам, "ЖКС" и "Укрзализныця" заявили о заинтересованности в открытии пункта пересечения границы Матьовце - Павлово с целью железнодорожных пассажирских перевозок.

Отмечается, что целью этого проекта является обеспечение железнодорожного сообщения с Кошице в Ужгород и последующего более широкого сообщения Киев-Ужгород-Матьовце-Кошице-Братислава-Прага.

Однако, единственной преградой соединению двух городов является разная ширина железнодорожных путей в странах.

Как утверждает представитель словацкой компании, рассматриваются два варианта решения этого вопроса. Первый вариант - это приезд поезда с Ужгорода в Матьовце по широкой колее, а оттуда в Кошице - по европейской. Для этого в Матьовце нужно построить специальную инфраструктуру для адаптации вагонов под европейскую колею.

Другой вариант - построить 11 километров европейской колеи в Ужгород. Для открытия проекта железнодорожного сообщения Ужгород-Кошице будут задействованы железнодорожные компании Словакии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", итальянская государственная компания Italferr примет участие во внедрении высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.