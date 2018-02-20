Павелко победил Суркисов в суде Лозанны

Об этом изданию рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий.

"КАС оставил решение Апелляционного комитета ФФУ в силе", – отметил Записоцкий. Таким образом, решение КДК ФФУ, засчитавшего основной команде ФК "Динамо" Киев, а также командам U-21 и U-19, техническое поражение со счетом 3:0 за неявку на матчи в Мариуполь, остается в силе. Вердикт CAS подтвердил позицию руководства ФФУ, настаивавшего на том, что все клубы равны перед Регламентом и обязаны подчиняться действующим спортивным правилам.

Напомним, что в августе 2017 года руководство ФК !Динамо" Киев заявило, что боится отправлять своих игроков на поединки 7-го тура УПЛ в Мариуполь, хотя ранее в этом городе уже состоялось три матча нового сезона Премьер-лиги и организация этих встреч прошла на самом высоком уровне.

Позже, осознав реальную угрозу возможного наказания за грубое нарушение Регламента УПЛ, собственники клуба предложил ФК "Мариуполь" сыграть запланированный поединок 7-го тура УПЛ в Киеве, а ответную встречу провести в Мариуполе, но получили отказ.

Спортивный арбитражный суд Лозанны был последней надеждой президента клуба Игоря Суркиса избежать наказания за неявку на матч, но CAS не оправдал их, подтвердив законность решений дисциплинарных органов ФФУ.

Источник: Обозреватель