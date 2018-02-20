Особистий тренер Капліна: Навіть, якщо я сплю з Капліним, то це моя особиста справа

На прохання журналіста видання Інформатор прокоментувати скандальну заяву колишньої дружини Капліна, Шамота відповів лайкою, передає Корупція.Інфо

"Бл*ть, ви за*бали мені дзвонити! Не лізьте в моє приватне життя, вас не стосується, з яким, де і коли я сплю. Навіть, якщо я сплю з Сергієм Миколайовичем, то це моя особиста справа", – вилаявся він.

Трохи заспокоївшись, Шамота підтвердив, що дійсно працює фітнес-інструктором Капліна. "Я треную Сергія Миколайовича вже близько шести років. Познайомилися ми майже дев’ять років тому, незадовго після того, як я, зацікавившись політикою, долучився до діяльності полтавського осередку "Фронту Змін". З того часу ми стали близькими людьми», – розповів він. Шамота додав, що судитиметься з екс-дружиною Капліна Маргаритою. "Вона не мала права ляпати пресі, що їй заманеться. Я нікому ніколи не розповідав про її стосунки з колишнім чоловіком, хоча знаю багато. Я подам на неї в суд", – заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомляли , що причиною розлучення Сергія Капліна стала його гомосексуальна орієнтація. За словами його екс-дружини Маргарити, п’ять років тому вони розлучилися, бо Каплін пішов від неї до свого тренера Олександра Шамоти.

Джерело: korupciya.com