01:30 20.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Оккупационные власти Симферополя продлили арест крымскому татарину Рамазанову

В понедельник, 19 февраля, Симферопольский районный суд оккупированного Россией Крыма до 18 марта продлил арест Исмаилу Рамазанову.

Оккупационные власти Симферополя продлили арест крымскому татарину Рамазанову

Его обвиняют в разжигании ненависти через мессенджеры. Как сообщил на своей страничке в Facebook журналист Антон Наумлюк, российские власти заявили, что Рамазанов

распространял через интернет-рацию Zello сведений, которые "разжигают рознь и ненависть".

По словам журналиста, сегодня Рамазанов в очередной раз заявил о своей невиновности.

Напомним, в дом родителей Исмаила Рамазанова в Новом Мире Симферопольского района пришли с обыском около четыре часов утра 23 января. Его сразу же избили, а при обыске "нашли" патроны.

Как сообщал УРА-Информ, 24 января его арестовали на месяц. 2 февраля так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Рамазанова на решение суда касательно меры пресечения.

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