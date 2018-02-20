Оккупационные власти Симферополя продлили арест крымскому татарину Рамазанову

В понедельник, 19 февраля, Симферопольский районный суд оккупированного Россией Крыма до 18 марта продлил арест Исмаилу Рамазанову.
Его обвиняют в разжигании ненависти через мессенджеры. Как сообщил на своей страничке в Facebook журналист Антон Наумлюк, российские власти заявили, что Рамазанов
распространял через интернет-рацию Zello сведений, которые "разжигают рознь и ненависть".
По словам журналиста, сегодня Рамазанов в очередной раз заявил о своей невиновности.
Напомним, в дом родителей Исмаила Рамазанова в Новом Мире Симферопольского района пришли с обыском около четыре часов утра 23 января. Его сразу же избили, а при обыске "нашли" патроны.
Как сообщал УРА-Информ, 24 января его арестовали на месяц. 2 февраля так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Рамазанова на решение суда касательно меры пресечения.