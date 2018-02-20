МОЗ предупреждает о возможной вспышке дифтерии

Таким данные стали известны из пресс-службы Министерства здравоохранения.

По словам амгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктора Ляшко, вакцинироваться нужно не только детям, но и взрослым после 16 лет. В частности, такая привавка должна быть один раз в десять лет.

При этом Ляшко уточнил, что вакцинация от дифтерии проводится бесплатно.

"По состоянию на 20 февраля в Украине в наличии около 6 млн доз вакцины", - говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что во время предыдущей эпидемии дифтерии в 1991–1998 гг. заболели около 20 тыс. человек, умерли 696.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году вакцины от кори пообещал поставить в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как говорится в сообщении Минздрава, организация предоставит около 901 тыс. 400 доз вакцин от кори в ускоренном порядке уже в конце февраля.