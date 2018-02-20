Луценко пообещал до конца года передать в суд ряд громких дел

В частности, будут завершены дела против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом во вторник, 20 февраля, на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко,

По его словам, это будут заочные процессы. Вместе с тем генпрокурор заверил, что в ближайшее время будет решение суда о заочном расследовании против бизнесмена Сергея Курченко.

Также Луценко сообщил, что в этом году будет передано в суд дело "Укртелекома".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко пообещал в первой половине текущего года конфисковать еще средства бывшего президента Украины Виктора Януковича. На этом раз будет конфисковано еще три миллиарда гривен, - заверил он.