23:27 20.02.2018 | Общество | Новости
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Илмара Римшевича отстранили от должности

Президента центрального банка Латвии Илмара Римшевича, которого обвиняют в коррупции, во вторник, 20 февраля, отстранили от работы.

Илмара Римшевича отстранили от должности

При этом сам глава банка заявил, что он стал жертвой клеветы. Как сообщает Reuters,сегодня на пресс-конференции Римшевич сообщил, не уйдет в отставку.

По его словам, он не требовал и не получал взяток, а стал мишенью  некоторых латвийских коммерческих банков.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что жалоба на Римшевича была сделана небольшим латвийским кредитором Norvik Bank.

Напомним, агентство по борьбе с коррупцией расследует информацию о требовании Римшевичем взятки в размере 100 тысяч евро.

Как сообщал УРА-Информ, 16 февраля в доме и рабочем кабинете Римшевича антикоррупционное бюро Латвии провело обыски. Сам Римшевич в этот момент не находился в Латвии. Он вернулся в страну 17 февраля, вечером прибыл в здание Бюро. С 17 февраля 2018 года глава центрального банка Латвии находился в изоляторе Госполиции. 19 февраля его освободили под залог.

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