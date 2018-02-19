ВСП не поддержал инициативу Авакова по снятию охраны с судов - ВИДЕО

Соответствующее решение было зачитано на экстренном заседании ВСП, которое состоялось в понедельник, 19 февраля. При этом в заявлении сказано, что Высший совет правосудия разделяет обеспокоенность главы МВД, однако категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от исполнения государственной функции обеспечения охраны судов, размещенные на официальном сайте министерства.

ВСП отмечает, что полиция неоднократно игнорировала заявления совета о вмешательстве и давлении на судей. Там также подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения статей Конституции о запрете на вмешательство в осуществление правосудия, влияние на судей.

Несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в рамках процессуального законодательства через обжалование в суд высшей инстанции. А вопрос о ненадлежащем действии судьи решается путем подачи соответствующей жалобы в Высший совет правосудия, – отмечается в сообщении.

Высший совет правосудия отмечает, что речь идет не только о безопасности судей, но и о безопасности граждан.

Напомним, 15 февраля под Соломенским райсудом Киева произошла стычка, во время которой экс-боец батальона "Донбасс" подстрелил полицейского. Стрелка задержали. Однако вскоре Шевченковский райсуд Киева отпустил его.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня глава МВД Арсен Аваков выступил с инициативой отменить охрану судов полицией и Нацгвардией.