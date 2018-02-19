В Мариуполе все школы закрылись на карантин

Как сообщается на официальном сайте Мариупольского горсовета, такое решение было принято для недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Образовательный процесс в 1-11-х классах всех учреждений общего среднего образования и внешкольного образования будет приостановлен до нормализации эпидемиологической ситуации, - пояснили в горсовете.

Вместе с тем в ряде городов Украины с сегодняшнего дня продлен карантин в школах.

Так, по данным Черновицкого городского совета эпидемиологи рекомендовали продлить карантин во всех учреждениях общего среднего образования по 23 февраля включительно. Заболеваемость ОРВИ среди школьников в Черновцах составляет около 19,5%.

В городе Сумы на карантин закрыли семь школ: №18, 26, 27, 29, гимназию классическую и первую гимназию, а также четыре класса в 10-й школе.

Заболевших ОРВИ в городе на сегодняшний день зафиксирован 2 541 случай, из них 67,7% – дети.

В школах Ровно из-за заболеваемости детей карантин продлен до 22 февраля. Кроме этого, Ровно продлило карантин во внешкольных учреждениях образования. На данный момент на карантине находятся 167 школ Ровенской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с сегодняшнего дня на карантин закрыли все школы Ивано-Франковска. За прошедшую неделю там резко увеличилось количество больных, большая часть которых - дети.