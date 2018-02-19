В Латвии на взятке попался глава государственного банка

Его заподозрили в получении взятка. Как сообщает агентство DELFI, Бюро назначило чиновнику статус задержанного в рамках уголовного дела.

При этом премьер-министр страны Марис Кучинскис пояснил, что сейчас у него нет оснований вмешиваться в работу БПБК. Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это незамедлительно будет сделано, - заявил глава правительства, добавив что полностью доверяет антикоррупционному бюро и готов предоставить всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБК.

Вместе с тем Кучинскис подчеркнул, что он в качестве премьер-министра вместе с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Хмельницкой области на взятке попался чиновник областного совета. В понедельник, 19 июня, полиция задержана взяточники во время получения 50 тысяч долларов.