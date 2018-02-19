10:15 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске все школы закрыли на карантин

Учебный процесс во всех школах Ивано-Франковска приостановлен.

В Ивано-Франковске все школы закрыли на карантин

С сегодняшнего дня понедельника, 19 февраля, на неделю в городе объявлен карантин в связи с ростом количества заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Как пояснил городской голова Руслан Марцинкив, соответствующее власти города приняли, учитывая стремительный рост количества заболеваний среди детей и подростков в школах города.

Предварительно, уже 26 февраля дети вернутся за парты, - написал городской голова на своей странице в социальной сети.

Вместе с тем по его данным, за минувшую неделю в Ивано-Франковске зарегистрировано почти четыре тысячи больных, из них 80% - дети до 18 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ все еще остается повышенным.

Вместе с тем на данный момент в результате временного карантина заболеваемость гриппом в области упала на 30 процентов.

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