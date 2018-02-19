13:30 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре курсанты устроили флешмоб ко Дню герба - ВИДЕО

В понедельник, 19 февраля, в городе Днепре курсанты организовали флешмоб ко Дню государственного герба. 

В Днепре курсанты устроили флешмоб ко Дню герба - ВИДЕО

Отметим, что около 300 человек выстроились на плацу в форме трезубца. Кроме того, в руках они держали желтые и голубые листы бумаги.

Как выяснили журналисты, курсанты тренировались не одну неделю для перформанса в форме государственного герба. Также во время флешмоба курсанты университета внутренних дел исполнили гимн Украины.

Добавим, что Государственный герб является одним из трех официальных символов государства, наряду с флагом и гимном. В этот день в 1992 году был утвержден Малый герб.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", в Крыму задержали украинца за якобы "надругательство над государственным гербом и флагом России".

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