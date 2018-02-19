10:19 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасатели подытожили количество несчастных случаев на воде с начала года

На водоемах в Украине с начала 2018 года погибли 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели подытожили количество несчастных случаев на воде с начала года

По информации работников спецслужб, такая ситуация сложилась из-за постоянно меняющейся температуры воздуха на реках и озерах, в результате чего образовался неустойчивый ледяной покров.

С целью предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды замерзшими реками и озерами, призывая украинцев не выходить на тонкий лед.

Профилактические работы были проведены в Луганской области в местах зимней рыбалки на озере Песочное и в Черниговской области - на реке Стержень.

Кроме того были проведены работы в районе развлекательного комплекса Бочка Черкасской области на реке Днепр, где обычно собирается большое количество рыбаков. В Харькове сотрудники ГСЧС провели для граждан показательные учения на Алексеевском водохранилище.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы. 

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