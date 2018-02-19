Прокуратура просит суд отстранить Труханова от должности

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд города.
Прокуроры просят суд дать разрешение на отстранение от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова. Как сообщил источник в ведомстве, ходатайство об отстранении Труханова от должности уже подано.
Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан Геннадия Труханова и его заместителя.
Днем ранее НАБУ сообщило ему и еще шести десским чиновникам о подозрении в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
Как сообщал УРА-Информ, 15 февраля Соломенский районный суд города Киева отказался арестовать Геннадия Труханова, отпустив его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.