Прокуратура просит суд отстранить Труханова от должности

Прокуроры просят суд дать разрешение на отстранение от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова. Как сообщил источник в ведомстве, ходатайство об отстранении Труханова от должности уже подано.

Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан Геннадия Труханова и его заместителя.

Днем ранее НАБУ сообщило ему и еще шести десским чиновникам о подозрении в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

Как сообщал УРА-Информ, 15 февраля Соломенский районный суд города Киева отказался арестовать Геннадия Труханова, отпустив его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.