На Одещине на взятке попался председателя сельсовета

В понедельник, 19 февраля, был задержан председателя сельского совета одного из районов области. Как сообщила пресс-служба управления СБУ, сельский голова и один из его помощников требовали от местного предпринимателя 20 тысяч долларов.

Именно в такую сумму они оценили легализацию прав собственности на десять земельных участков на территории поселкового совета, на которых коммерсант уже начал бизнес.

Чиновники были задержаны при получении всей суммы взятки на выезде из районного центра.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное дело по статье Вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение Уголовного кодекса Украины. На данный момент устанавливаются другие возможные факты противоправной̈ деятельности задержанных.

Вместе с тем, по данным источника в правоохранительных органах, речь идет о председателе одного из сельсоветов Беляевского района Одесской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове нетрезвый водитель за рулем Volkswagen Bora совершил аварии. После столкновения мужчина пытался дать взятку полицейским российскими рублями.